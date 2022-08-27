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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Saklı Bahçede yazlık sinema

İstanbul Balat’ta bulunan Avare Bahçe Yazlık Sinema, meraklılarını ücretsiz olarak 16 mm’lik eski filmlerle buluşturuyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Saklı Bahçede yazlık sinema
Fatih Fener-Balat yolundaki surun hemen arkasında bulunan ve çok da keşfedilmemiş bir açık hava sineması... Sokaktan geçerken görebileceğiniz bu saklı bahçeye bir girip bakarsanız tam karşınızda duran beyaz perdesi, perdenin hemen solunda duran piyanosu ve duvarlarda Yeşilçam yıldızlarının resimleriyle karşılıyor sizi. Bu Avare Bahçe Yazlık Sinema'nın kurucusu uzun yıllar tiyatroculuk yapan ve yaklaşık 20 yıl önce tiyatroyu bıraktıktan sonra Nev-i Cafe'yi işletmeye başlayan 62 yaşındaki Ahmet Kara.



Kara 5 yıl önce 16 mm'lik sinema makinesiyle kafenin önünden karşı duvara yansıttığı Yeşilçam filmlerini hem müşterilerine hem de yoldan geçenlere izletti. Pandemi döneminde işletmesi kapanınca evde olduğu süre zarfında konseptte bir değişiklik yapmak istedi ve pandeminin bitmesiyle birlikte önceden otopark olarak kullandıkları alanı düzenleyip açık hava sinemasına çevirdi. Sinemaya olan merakını insanlarla paylaşmaktan keyif aldığını ifade eden Kara, "İnsanlara eski Türk sinemasını, eski oyuncuları tanıtmak için burayı yazlık sinemaya çevirdik. Her akşam saat 19.30-23.30 arası Yeşilçam filmleri gösteriyoruz ve bunlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bu mekân sinema dışındaki etkinliklere de ücretsiz. Mesela amatör tiyatro grupları gelip burada prova yapabilirler" dedi.

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Saklı Bahçede yazlık sinema
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