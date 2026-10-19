Saksının dibine bulaşık süngeri koyanlar o dertten kurtuluyor: Evdeki çiçekleri değiştiren gizli yöntem!

Bulaşık süngerlerinin temel işlevi, yüksek emicilik gücü sayesinde sıvıyı bünyesinde hapsetmektir. Saksının alt kısmına, henüz toprak doldurulmadan önce yerleştirilen temiz bir sünger, sulama esnasında süzülüp aşağı kayan fazla suyu bünyesine çeker. Böylece su doğrudan saksı tabağına akıp ziyan olmak yerine süngerin içinde birikir.
Sünger tuttuğu nemi hemen salmaz; zamanla toprak kurudukça bünyesindeki suyu kademeli olarak yukarıya ve etrafındaki toprağa bırakır. Bu durum, bitkilerin kök bölgesinde sürekli ama dengeli bir nem ortamı oluşmasını sağlar. Özellikle birkaç günlük seyahatlerde veya sıcak günlerde bitkilerin susuz kalarak kurumasını engeller.
Bu pratik yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken ilk detay, kullanılacak süngerin kesinlikle yeni, kullanılmamış ve deterjan kalıntısı barındırmayan sıfır bir Bulaşık süngeri olmasıdır. Kullanılmış süngerlerdeki yağ ve deterjan artıkları bitki köklerine zarar verebilir. Büyüklüğüne göre süngeri keserek saksı tabanına uygun boyutta yerleştirebilirsiniz.
Süngeri yerleştirirken yapılan en büyük hata, saksının altındaki drenaj deliklerini tamamen kapatmaktır. Süngerin amacı suyu tutmaktır; ancak hava akışını ve fazla suyun tahliyesini engellememelidir. Deliklerin üzerine süngeri hafif kenarda kalacak şekilde koymak veya sünger üzerinde küçük delikler açmak kök sağlığı açısından hayati önem taşır.
Nem koruma yöntemi oldukça etkili olsa da aşırı sulama yapıldığında saksı dibinde göllenme oluşabilir. Uzun süre aşırı ıslak kalan sünger, köklerin havasız kalmasına ve çürümesine yol açabilir. Bu nedenle süngerli saksılarda sulama sıklığı normal zamana göre bir tık azaltılmalı, toprak elle kontrol edilerek su verilmelidir.
Nemli toprağı seven eğrelti otları, sarmaşıklar, barış çiçeği ve neftis gibi salon bitkileri sünger yönteminden en çok fayda sağlayan türlerdir. Buna karşın sulama ihtiyacı çok az olan kaktüs ve sukulent gibi kurakçıl bitkilerde bu yöntemin uygulanması önerilmez. Doğru bitkide uygulandığında ise hem su tasarrufu sağlar hem de bitkilerinize uzun ömür katar.