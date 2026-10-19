Saksının dibine bulaşık süngeri koyanlar o dertten kurtuluyor: Evdeki çiçekleri değiştiren gizli yöntem!

Hangi Bitkiler İçin İdeal?

Nemli toprağı seven eğrelti otları, sarmaşıklar, barış çiçeği ve neftis gibi salon bitkileri sünger yönteminden en çok fayda sağlayan türlerdir. Buna karşın sulama ihtiyacı çok az olan kaktüs ve sukulent gibi kurakçıl bitkilerde bu yöntemin uygulanması önerilmez. Doğru bitkide uygulandığında ise hem su tasarrufu sağlar hem de bitkilerinize uzun ömür katar.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör