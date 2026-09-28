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Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:56

Salah’la başlayan hikâye piramitlere uzandı

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ile bordo-mavili kulübün reklam filminde kamera karşısına geçen, Sürmene'de yaşayan 6 çocuk annesi 74 yaşındaki Hatice Akbaş, özel davet üzerine gittiği Mısır'da büyük ilgi gördü. Ziyareti öncesinde umre ibadetini gerçekleştiren Akbaş, eşiyle birlikte piramitlerin önünde Trabzonspor atkısıyla poz vererek Salah'la başlayan bordo-mavili hikâyeyi Mısır'a taşıdı. Daha önce Salah için, “6 çocuğum var, 7'ncisi Mohamed Salah oldu” diyen Akbaş'a Mısır'da gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Mısır’da sosyal medyalarda yapılan paylaşımda, “Tıpkı Mohamed Salah’ı Türkiye’de en güzel şekilde karşıladığı gibi, Türk hanımefendisi Hatice Akbaş’ı da dünyanın anası Mısır’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Salah’la başlayan hikâye piramitlere uzandı
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Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah'ın bordo-mavili kulüple başlayan hikâyesi, farklı isimleri de peşinden sürüklüyor. Salah'ın tanıtım filminde anne rolünü canlandıran Sürmene'de yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Hatice Akbaş, Mısır'dan aldığı özel davet üzerine eşiyle birlikte bu ülkeye gitti. Ziyareti öncesinde umre ibadetini gerçekleştiren Akbaş, ardından Mısır'a geçerek çeşitli temaslarda bulundu. Ülkede ilgiyle karşılanan Akbaş, burada özel olarak misafir edildi.

Akbaş'ın Mısır ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise eşiyle birlikte Mısır'ın dünyaca ünlü simgelerinden piramitlerin önünde Trabzonspor atkısıyla verdiği poz oldu. Bordo-mavili atkıyla verilen fotoğraf, Trabzonspor camiasında da büyük ilgi gördü. Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kulübün yıldız futbolcuyla kurduğu bağın Mısır'da da karşılık bulması dikkat çekti. Salah'la başlayan reklam filmi hikâyesi, bu kez piramitlerin gölgesinde bordo-mavili bir kareyle devam etti.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 74 yaşında, 6 çocuk annesi yerel bir oyuncudur. Özellikle Trabzon ve çevresinde çekilen çeşitli dizi ve projelerde rol alan Akbaş, doğal oyunculuğu ve yöresel karakterlere uygun performansıyla tanınıyor.

#TRABZON

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