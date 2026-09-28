Salah’la başlayan hikâye piramitlere uzandı

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah'ın bordo-mavili kulüple başlayan hikâyesi, farklı isimleri de peşinden sürüklüyor. Salah'ın tanıtım filminde anne rolünü canlandıran Sürmene'de yaşayan 74 yaşındaki 6 çocuk annesi Hatice Akbaş, Mısır'dan aldığı özel davet üzerine eşiyle birlikte bu ülkeye gitti. Ziyareti öncesinde umre ibadetini gerçekleştiren Akbaş, ardından Mısır'a geçerek çeşitli temaslarda bulundu. Ülkede ilgiyle karşılanan Akbaş, burada özel olarak misafir edildi.

Akbaş'ın Mısır ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise eşiyle birlikte Mısır'ın dünyaca ünlü simgelerinden piramitlerin önünde Trabzonspor atkısıyla verdiği poz oldu. Bordo-mavili atkıyla verilen fotoğraf, Trabzonspor camiasında da büyük ilgi gördü. Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kulübün yıldız futbolcuyla kurduğu bağın Mısır'da da karşılık bulması dikkat çekti. Salah'la başlayan reklam filmi hikâyesi, bu kez piramitlerin gölgesinde bordo-mavili bir kareyle devam etti.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Hatice Akbaş, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 74 yaşında, 6 çocuk annesi yerel bir oyuncudur. Özellikle Trabzon ve çevresinde çekilen çeşitli dizi ve projelerde rol alan Akbaş, doğal oyunculuğu ve yöresel karakterlere uygun performansıyla tanınıyor.