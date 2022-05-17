Salda Gölü açıklaması: 5 santim yükselme oldu

'KURAKLIKTAN ETKİLENEN GÖLLERİMİZDEN BİRİSİDİR'



Yapılan çalışmalarla Salda Gölü'ne atık su erişiminin engellendiğini vurgulayan Hacı Abdullah Uçan, şöyle konuştu:

"Basında Salda Gölü'ne ilişkin paylaşılan görüntüler kesinlikle atık su kaynaklı olmayıp kaynak sularının Salda Gölü ile birleştiği alandaki doğal görünümüdür. Bakanlığımızca hassasiyetle çalışmalar yürütülürken basında son dönemlerde asılsız iddialar yer almakta olup, iddiaların her birinde projelerimizle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyu yanıltılmaktadır. Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Salda Gölü, yaşanan küresel kuraklık bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde bu kuraklıktan etkilenen göllerimizden birisidir. Ancak kuraklığın en büyük nedeni tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliği olup, bu kapsamda gölün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir."