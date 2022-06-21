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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:00

Salda Gölü çevresinde Atlı Jandarma Timi devriyeye başladı

AA
Salda Gölü çevresinde Atlı Jandarma Timi devriyeye başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ve çevresini koruma çalışmalarına destek amacıyla Atlı Jandarma Timi devriye görevi yürütüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Salda Gölü'nün sahip olduğu doğal güzelliklerinin, çevresindeki ormanlık alanların korunması ve yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020'den beri yaz aylarında Atlı Jandarma Timi görev yapıyor.

Bu kapsamda bu yıl ki görevine başlayan Jandarma Genel Komutanlığı At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli tim, göl çevresindeki ormanlık alanlarda piknik yapanları ateş yakmamaları, çevre ve doğayla ilgili suç oluşturabilecek davranışlarda bulunmaları konusunda uyarıyor.

Atlı Jandarma Timi, Doğanbaba ve Tabiat Parkı ormanlık alanları ile orman evi çevresinde 12 Ağustos'a kadar devriye görevi yürütecek.

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Salda Gölü çevresinde Atlı Jandarma Timi devriyeye başladı
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