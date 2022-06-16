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Giriş Tarihi: 16.6.2022 09:51 Son Güncelleme: 16.6.2022 09:51

Salda Gölü Nerede? Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Şehirde?

Salda Gölü Nerede? Salda Gölü’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Şehirde?

Türkiye’de son yıllarda adını turizme yazdıran ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Salda Gölü’ne ilgi gün geçtikçe büyüyor. Ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir gölden oluşan Salda Gölü, Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölü olarak bilinmektedir. Yurt içi turistlerin ilgi odağı olan ve yurt dışından gelen turistlerinde ilgisini çekmeyi başaran Salda Gölü hakkında sizler için yol haritası hazırladık. Salda Gölü nerede? Sorusu merak edilmektedir. Salda Gölü’ne nasıl gidilir, nereye bağlı ve hangi şehirde? İşte yanıtı…

Salda Gölü; suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarasıyla adeta gelen turistleri büyülemektedir. Bunun yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağladığını göstermektedir. Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu yanıyla da turizm değeri korunmaktadır. Göl suyunda magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Bu yönüyle de sağlık turizmine katkı sağlamaktadır. Salda Gölü'ne nasıl gidilir, nereye bağlı ve hangi şehirde? Diyorsanız, ayrıntıları paylaşalım…

Salda Gölü Nerede?

Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınan Salda Gölü, Türkiye'nin Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçeye bağlı olarak Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden ve Niyazlar Köyü yerleşim yerleri mevcuttur. Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında konumlanmıştır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir.

  • Konum: Güneybatı Türkiye
  • Koordinatlar: 37.33° K 29.41° D
  • Yüzölçümü: 43.70 km² (2013 DSİ)
  • En derin noktası: 184 m
  • Yüzey rakımı: 1316 m

Salda gölü Burdur'a 60 km, Isparta merkeze 107 km, Denizli'ye 96 km, Antalya'ya 159 km mesafededir. Salda Gölü'ne en yakın havalimanları Denizli ve Isparta'dadır. Ayrıca Antalya Havaalanı da kullanılacak bir alternatif olabilir.

Özel araçlarıyla seyahat edecek olanlar Burdur-Yeşilova güzergahına devam ederek Salda Gölü'ne ulaşabilirler. Antalya'dan gelecek olanlar Korkuteli ve Karamanlı'yı takip etmelidir. Toplu taşıtlarla seyahat edecek olanlar için Salda Gölü'ne Burdur ve Antalya'dan düzenli seferler bulunmaktadır. İstanbul'dan Salda Gölü'ne gelecek olanlar toplamda 8 saat yolculuğun ardından buraya ulaşabilirsiniz. Buraya iki alternatif yollardan ulaşabilirsiniz.

  • İstanbul-Gebze- Bursa-Balıkesir-Manisa-Denizli-Salda Gölü güzergahı üzerinden bu göle ulaşabilirsiniz.
  • İstanbul-Gebze- İzmit-Bilecik-Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Salda Gölü güzergahı üzerinden bu göle ulaşabilirsiniz.

Salda Gölü Hangi Şehirde?

Salda Gölü Burdur şehrinde yer almaktadır.

Salda Gölü Nereye Bağlı?

Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlıdır. Salda Gölü'ne ilk kez gelecekseniz en sakin dönem olan bahar aylarını tercih etmenizi öneririz.

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Salda Gölü Nerede? Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Şehirde?
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