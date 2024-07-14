Salda Gölü Sıcak hava balonu uçuşları başladı

Tanıtım lansmanında protokol konuşmalarının ardından, etkinliğe katılan davetliler ve basın mensupları sıcak hava balonlarına bindi. Gökyüzüne yükselen balonlar, katılımcılara Salda Gölü'nün benzersiz manzaralarını kuşbakışı görme fırsatı sundu. Gölün turkuaz rengi suları, beyaz kumsalları ve çevresindeki yemyeşil doğa, gün doğumuyla birleşerek muhteşem görüntüler oluşturdu.

BÖLGENİN İNCİSİ

Salda Gölü'nü sıçak hava balonları ile görüntüsü yağlı boya tablosunu andırdı. Kendine özgü turkuvaz mavisi suları ile turistlerin daha çok ilgisini çekeceğini belirten yetkililer, "Salda turizm acısından bölgenin incisi. Sıcak Hava balonları ile havadan gezme bu essiz güzelliği bir başka değer katılor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.