Salda Gölü, NASA tarafından bile korunması gerektiği söylenen, en değerli doğal oluşumlarımızdandır. 184 metre derinliğinde olan bu göl, magnezyum açısından çok zengin bir göldür. Bu nedenle kumsalı da bembeyaz bir görüntüye sahiptir. Doğası gereği etrafında birçok bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Sonbahar ve kış dönemlerinde ise 38 farklı su kuşu türüne ev sahipliği yapmaktadır. Salda gölü yüzmeye açık mı? Burdur Salda Gölü'nde yüzülür mü, yasak mı? Bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.

Salda Gölü'nde Yüzülür mü?

Salda gölünde bu sorunun cevabını tabelalarda bulabilirsiniz. Bu tabelalarda göle girmenin yasak olduğu görülüyor. Ancak birçok insan bunu dinlemeyip göle girmeyi tercih ediyor. Gölde yüzmek, hem gölün derinliği hem de göl zeminindeki kumun killi yapısından dolayı bataklık etkisi oluşacağı için tehlikelidir. Ayrıca bir anda derinleşme ihtimali olduğu için boğulma durumu da mevcut. Geçmişte boğulma vakaları görüldüğü söylense de resmi kayıtlarda böyle bir veri bulunmamaktadır.

Burdur Salda Gölü'nde Yüzülür mü?

Belirlenen güvenli yüzme alanlarında yüzmek mümkündür. Tabiat Parkı Orman Plajı, Yeşilova Halk Plajı ve Doğanbaba Halk Plajı, güvenli yüzme alanlarındandır. Buralarda içiniz rahat bir şekilde yüzebilirsiniz.

İnsanların çoğu Salda Gölü'nde suyun ve çamurun faydasından dolayı yüzmek isterler. Ancak çamur banyosu için gölden kum almak, göl çevresinde çukur açmak vb. aktiviteler gölün doğal yapısını bozmaktadır. NASA'nın "ayakkabıyla bile gezilmemesi gerekli" dediği bu doğa harikası yere zarar vermemelisiniz.

Salda Gölü Nerede?

Salda Gölü, Toros Dağları'nın arasında; Antalya, Burdur ve Denizli illerinin ortasında bulunuyor. Göl sınırları Burdur'un Yeşilova ilçesindedir. Burdur merkezine yaklaşık 60 km uzaklıktadır ve 1 saatlik bir yolculuğun ardından Salda Gölü'ne ulaşılabilir.