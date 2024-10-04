Salda semalarında balon şölenı

Türkiye Yüzyılı kapsamında turizmin geliştirilmesi için TÜRSAB tarafından pilot il seçilen Burdur dün görsel bir şölene sahne oldu. Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde 20'yi aşkın balonla uçuş organizasyonu gerçekleştirildi. Göl üzerinde temmuz ayında da deneme uçuşları yapılmıştı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Dünyanın dört bir yanında turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülke, vizyoner yaklaşımlarla yeni destinasyonlar ve yeni turizm ürünleri yaratırken biz de 4-5 şehre ve yılın belli dönemine sıkışan mevcut durumu değiştirmek, sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve hep daha iyisini yapmak için yılmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Turizmdeki mevcut başarıların artarak devam etmesi için ülkemizdeki paha biçilemeyen, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş destinasyonları gündeme getirmek, hatırlatmak en verimli şekilde tanıtmak ve pazarlamak gerekiyor" dedi.