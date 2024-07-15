Salda’da balon uçuşları başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan doğal güzelliği ve turkuaz rengi suyuyla bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Salda Gölü'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı. Gökyüzüne yükselen balonlar, katılımcılara Salda Gölü'nün benzersiz manzaralarını kuşbakışı görme fırsatı sundu. Gölün turkuaz rengi suları, beyaz kumsalları ve çevresindeki yemyeşil doğa, gün doğumuyla birleşerek muhteşem görüntüler oluşturdu. Yetkililer, "Salda turizm açısından bölgenin incisi. Yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonları ile bu güzelliği havadan gezme imkanı bulacak" dedi.