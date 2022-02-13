Salda’nın yeni misafirleri

SALDA Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılan biyolojik çeşitlilik araştırmaları sonucu belirlenen "Alaca sansar" ve "Savinin cüce yarasası" ile bölgeyi kullanan memeli türü sayısı 25'e ulaştı. Salda Gölü'nün 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, "Bakanlık tarafından alınan tedbirler sayesinde bu türlerin artık tehdit ve tehlike görmediği için bölgeyi kullandıkları ortaya çıkıyor" dedi. AA