Salep içme zamanı

Kış soğuklarını dayanılır hale getiren enfes aromalı bir bardak salep, kalori değerleri ve şeker içeriği yüksek bir içecektir. Doğru telaffuzu salep değil salep olan içeceğin ham maddesi zarif bir çiçek olan orkide bitkisinin kök yumrularıdır. Salep, orkide kökündeki yumruların toz haline getirilmesiyle elde edilir. Süt ile açılan salep tozunun çiçek kaynaklı kendine has koku ve lezzeti oldukça davetkardır diyebiliriz. Tarçın baharatı ile zenginleştirebileceğiniz bu kış içeceğinin ülkemizdeki üretim yeri Burdur-Bucak. Farklı bölgelerimizde yetişme imkanı bulan salep orkidesi, kışın en yaygın tüketilen içecekleri arasında hiç şüphesiz.

VÜCUT ISISINI ARTIRIR

İnsanın içini ısıtan bir içecek olmasının yanı sıra baş ağrısı, yorgunluk, stres, öksürük hatta soğuk algınlığı gibi istenmeyen durumlarda faydasını görebilirsiniz. Saf salep yapısında bolca A ve C vitamini, ayrıca protein içerir. Gelişme çağındaki çocukların süt tüketimini arttırabilmek adına lezzetli bir yöntem oluşturabilir; elbette ev yapımı olduğunda. Kahve ve çay kadar tercih edilen salep, kış aylarında en sık tüketilen içeceklerden biridir. Soğuk günlerde içilmesinin birçok nedeni vardır. Vücut ısısını artırması en önemli etkilerinden biridir. Ayrıca hoş kokusu ve enfes lezzetiyle de en çok tüketilen içecekler arasında yer alır. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olan salep faydaları bakımından oldukça değerlidir. Salepgiller familyasına ait olan salep aslında otsu bir bitki türüdür. Çiçek kısımları mor veya kırmızı renktedir. Gövdesi dik ve silindirik biçimdedir. Salebin yumrularından elde edilen toz, kış aylarında tüketilen içeceğin oluşturulmasına yarar. Başlangıçta Ortadoğu şehirlerinde yetiştirilen salep, 8. yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Fakat eski dönemlerde tıp ve ticaret alanlarında kullanımı daha fazla tercih edilmiştir. Günümüzde ise sıcak içecek alternatifi olarak tüketilir ve salep faydaları göz ardı edilmemelidir. Hazır toz saleplerin içindekiler bölümünü incelediğinizde maalesef şeker de göreceksiniz. Şeker ve tatlandırıcı içeriğinin yüksek olması nedeniyle 'sağlıklı içecekler' kategorisinde ilk sıralarda yer almayacağı belli olsa da ismini vermek istemediğimiz birtakım kahve zincirlerinin bol kremalı içeceklerinden daha masum olduğunu söyleyebiliriz. Daha sağlıklı bir salep için saf salep tozunu yarım yağlı sütle karıştırarak pişirebilir, üzerine de en faydalı baharatlardan olan tarçını bolca serpebilirsiniz.

KİLO YAPAR MI?

NE kadar içtiğinize bağlı olarak değişken bir cevabı olsa da salep kilo aldırır mı sorusunun çoğunlukla yanıtı evet. Sebebi içeriğindeki şekerin yüksek olması. Diğer ayrıntı klasik saleplerin hazırlanışında kullanılan sütteki yağ oranı... Eğer salep tozunu light ya da yarım yağlı sütle küçük bir fincan hazırlar ve üzerine de bolca tarçın eklerseniz kalori miktarı azalacaktır. Kışın ara öğünlerde her gün düzenli olmamak kaydıyla- salep tüketebilirsiniz. Eğer yarım yağlı sütle hazırlarsanız 205 gramında 104 kalori içerecektir. Ayrıca şeker ilavesi yapmaktan kaçının. Dilerseniz hiç süt kullanmadan yalnızca su ile de salep hazırlayabilirsiniz. Kutularda satılan hazır salepler yerine toz paketleri satın alıp yağsız sütlerle hazırlayabileceğiniz salepler çok daha sağlıklı olacak.