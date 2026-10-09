Salgın kapıda grip aşısı olun

Ankara Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İsmail Balık, son dönemde artış gösteren viral enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulundu. Balık, henüz grip vakalarının yaygınlaşmadığını ancak "eli kulağında" olduğunu vurguladı. Okulların açılmasıyla hasta çocukların enfeksiyonu arkadaşlarına, oradan da ebeveynlerine taşıyarak toplumda salgın dalgası oluşturduğuna işaret etti. Hastalıkta iyileşme sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Balık, "Özellikle öksürük bir ay kadar devam edebilir. Dolaşımda aynı anda çok virüs bulunsa da genellikle kişide tek etken hastalık yapar. Yatak istirahati ve bol sıvı alımı toparlanma sürecini hızlandırır" dedi. Kovid-19'un toplam vaka içindeki oranının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu açıklayan Prof. Dr. Balık, önümüzdeki süreçte viral pnömoni vakalarının artış göstereceğini kaydetti.

KİMLER AŞI OLMALI?

Özellikle sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar, kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar ile kanser hastalarının mutlaka aşı olması gerektiğini söyleyen Balık, bu aşıların yaklaşık 6 ay koruma sağladığını ifade etti.

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