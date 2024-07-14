Salgına karşı antibiyotik kullanmayın

İshal şikâyetinin mevsimsel gerekçelerle arttığını ve bu sebeple acil servislere gelenlerin sayısının hızla yükseldiğini dile getiren uzmanlar, "İshal olan çocuklar evde bol sıvı tüketmeli. Doğal beslenmeli ve iyi dinlenmeli. Doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanılmamalı. İshal vakasının yanı sıra kusma gibi ekstra şikayetler varsa mutlaka doktora gidilmeli. Özellikle çocuklar bu rahatsızlığa karşı tuzlu ayran, limonata, muz ve patates gibi gıdalar tüketebilir" önerilerini paylaştı. Uzmanlar, yaz aylarında özellikle kızartmalardan ve fast food tarzı besinlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuyor.Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Acil Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan da ailelerin, kaynağına çok güvenmediği, temiz bulmadığı su kaynaklarından çocuklarını uzak tutması gerektiğini vurguladı. Doğan, "Havuz, dere, göl gibi su kaynaklarına ulaşım arttı. Bağ, bahçede meyve, sebze sezonu açıldı. Sebze ve meyveler bol suyla yıkamadan yenmemeli. Açıkta uzun süre özellikle sıcakta kalmış besin ürünlerinden, pastörize edilmemiş ürünlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Yemekten önce ve sonra aile bireyleri, çocuklarıyla birlikte el yıkamayı alışkanlık haline getirmeli" dedi.