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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:28

Salonlarda televizyon üniteleri tarih oluyor! Yerini bu tasarımlar aldı

Ev dekorasyonunda bazı alışkanlıklar sessiz sedasız değişiyor. Salonların en dikkat çeken köşesini oluşturan televizyon alanları da bu değişimden nasibini aldı. Bir zamanlar büyük mobilyalarla doldurulan duvarlarda artık çok daha farklı bir görünüm tercih ediliyor. Yeni akımın ayrıntıları ise görenlerin ilgisini çekiyor.

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Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu
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Bir dönem salonların olmazsa olmazı olarak görülen televizyon ünitelerinde yeni bir dönem başlıyor. Klasik mobilyaların yarattığı kalabalık görünümden uzaklaşan dekorasyon trendleri, duvarları daha farklı değerlendiren tasarımları öne çıkarıyor. Özellikle küçük salonlarda alanı daha verimli kullanmayı sağlayan bu fikirler dikkat çekiyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Salon dekorasyonunda yıllardır değişmeyen televizyon köşesi anlayışı yerini farklı tasarımlara bırakıyor. Duvarı baştan sona kaplayan büyük ve gösterişli ünitelerin yerine daha sade, modern ve işlevsel çözümler öne çıkıyor. Televizyonun yalnızca bir mobilyanın üzerine yerleştirildiği klasik düzenin dışına çıkan yeni tasarımlar, salonların görünümünü baştan aşağı değiştiriyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Televizyon ünitelerinin yerini hangi tasarımlar alıyor?

2026 dekorasyon anlayışında televizyonun bulunduğu alan, yalnızca ekranın yerleştirildiği bir köşe olarak görülmüyor. Duvarın tamamını değerlendiren, depolama ihtiyacını karşılayan ve salonun genel tarzıyla bütünleşen tasarımlar öne çıkıyor. İşte dikkat çeken modeller…

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Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

1. Ahşap panelli televizyon duvarları

Televizyonun arkasına yerleştirilen dikey ahşap paneller, salon dekorasyonunda dikkat çeken seçeneklerden biri. Meşe, ceviz ve doğal ahşap tonlarıyla hazırlanan bu tasarımlar, televizyon duvarına derinlik kazandırıyor.

Üstelik paneller, uygun şekilde planlandığında kabloların ve bağlantı noktalarının gizlenmesine de yardımcı olabiliyor. Böylece televizyonun çevresinde daha düzenli bir görünüm elde ediliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

2. Duvara asılan minimal konsollar

Yerden yüksek şekilde monte edilen televizyon konsolları, büyük ve ağır mobilyalara alternatif oluşturuyor. Alt kısmının boş kalması zeminin daha geniş görünmesine yardımcı olurken temizlik sırasında da kolaylık sağlayabiliyor.

Özellikle küçük salonlarda tercih edilen bu modeller, fazla yer kaplamadan televizyon çevresinde depolama alanı oluşturabiliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

3. Gizli depolama alanlarıyla sade duvarlar

Yeni tasarımlarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kapakların arkasına gizlenen depolama bölümleri. Kumandalar, oyun konsolları, modemler ve diğer elektronik cihazlar kapalı dolapların içinde saklanabiliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Bu sayede açık raflarda biriken eşyaların oluşturduğu kalabalık görüntü azaltılıyor. Özellikle sade dekorasyondan hoşlananlar için gizli depolama sistemleri kullanışlı bir alternatif sunuyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

4. Mermer ve taş görünümlü televizyon duvarları

Salonlarda daha gösterişli bir görünüm isteyenler için mermer ve doğal taş dokulu paneller öne çıkıyor. Televizyonun arkasında kullanılan geniş yüzeyler, duvarı dekorasyonun ana unsurlarından birine dönüştürüyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Gerçek taşın yanı sıra taş görünümlü porselen, laminat ve dekoratif panellerle de benzer bir etki oluşturulabiliyor. Ahşap detaylarla birlikte kullanıldığında daha sıcak ve dengeli bir görünüm elde edilebiliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

5. Raflarla bütünleşen televizyon duvarları

Televizyonun çevresini kitaplık ve dekoratif raflarla birleştiren tasarımlar da farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Duvarın bir bölümünde kitaplara, bitkilere veya dekoratif objelere yer verilirken diğer bölümler kapalı depolama alanı olarak kullanılabiliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Bu modeller özellikle televizyon köşesini salonun geri kalanıyla bütünleştirmek isteyenler için değerlendirilebilir. Ancak rafların gereğinden fazla doldurulmaması, daha düzenli bir görünüm açısından önem taşıyor

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

6. LED aydınlatmalı televizyon alanları

Televizyon duvarlarında aydınlatma da dekorasyonun önemli parçalarından biri haline geliyor. Panel arkasına, raf içlerine veya dolap altlarına yerleştirilen dolaylı LED ışıklar, salonda daha yumuşak bir atmosfer oluşturuyor.

Özellikle sıcak tonlu aydınlatmalar ahşap ve taş görünümlü yüzeylerle birlikte kullanıldığında dekorasyonu tamamlayan bir ayrıntıya dönüşüyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Televizyon ünitesi tamamen ortadan kalkıyor mu?

Büyük ve klasik televizyon ünitelerinin bütün evlerde ortadan kalktığını söylemek doğru değil. Ancak dekorasyon tercihlerinde daha sade, mekânla bütünleşen ve işlevsel tasarımlara ilgi dikkat çekiyor. Geleneksel üniteler yerine ahşap paneller, duvara asılı konsollar, gizli dolaplar ve raf sistemleri alternatif olarak değerlendiriliyor.

Salonlarda televizyon ünitelerinin devri bitiyor! Yeni dekorasyon trendi beli oldu

Yeni bir televizyon alanı oluşturmayı düşünenlerin salonun büyüklüğünü, duvar yapısını ve depolama ihtiyacını göz önünde bulundurması gerekiyor. Özellikle duvara monte edilen mobilyalarda duvarın taşıma kapasitesi ve montaj güvenliği de ihmal edilmemeli.

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Salonlarda televizyon üniteleri tarih oluyor! Yerini bu tasarımlar aldı
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