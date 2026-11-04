Salonlarda televizyon üniteleri tarih oluyor! Yerini bu tasarımlar aldı

Bir dönem salonların olmazsa olmazı olarak görülen televizyon ünitelerinde yeni bir dönem başlıyor. Klasik mobilyaların yarattığı kalabalık görünümden uzaklaşan dekorasyon trendleri, duvarları daha farklı değerlendiren tasarımları öne çıkarıyor. Özellikle küçük salonlarda alanı daha verimli kullanmayı sağlayan bu fikirler dikkat çekiyor.
Salon dekorasyonunda yıllardır değişmeyen televizyon köşesi anlayışı yerini farklı tasarımlara bırakıyor. Duvarı baştan sona kaplayan büyük ve gösterişli ünitelerin yerine daha sade, modern ve işlevsel çözümler öne çıkıyor. Televizyonun yalnızca bir mobilyanın üzerine yerleştirildiği klasik düzenin dışına çıkan yeni tasarımlar, salonların görünümünü baştan aşağı değiştiriyor.
2026 dekorasyon anlayışında televizyonun bulunduğu alan, yalnızca ekranın yerleştirildiği bir köşe olarak görülmüyor. Duvarın tamamını değerlendiren, depolama ihtiyacını karşılayan ve salonun genel tarzıyla bütünleşen tasarımlar öne çıkıyor. İşte dikkat çeken modeller…
Televizyonun arkasına yerleştirilen dikey ahşap paneller, salon dekorasyonunda dikkat çeken seçeneklerden biri. Meşe, ceviz ve doğal ahşap tonlarıyla hazırlanan bu tasarımlar, televizyon duvarına derinlik kazandırıyor.
Üstelik paneller, uygun şekilde planlandığında kabloların ve bağlantı noktalarının gizlenmesine de yardımcı olabiliyor. Böylece televizyonun çevresinde daha düzenli bir görünüm elde ediliyor.
Yerden yüksek şekilde monte edilen televizyon konsolları, büyük ve ağır mobilyalara alternatif oluşturuyor. Alt kısmının boş kalması zeminin daha geniş görünmesine yardımcı olurken temizlik sırasında da kolaylık sağlayabiliyor.
Özellikle küçük salonlarda tercih edilen bu modeller, fazla yer kaplamadan televizyon çevresinde depolama alanı oluşturabiliyor.
Yeni tasarımlarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kapakların arkasına gizlenen depolama bölümleri. Kumandalar, oyun konsolları, modemler ve diğer elektronik cihazlar kapalı dolapların içinde saklanabiliyor.
Bu sayede açık raflarda biriken eşyaların oluşturduğu kalabalık görüntü azaltılıyor. Özellikle sade dekorasyondan hoşlananlar için gizli depolama sistemleri kullanışlı bir alternatif sunuyor.
Salonlarda daha gösterişli bir görünüm isteyenler için mermer ve doğal taş dokulu paneller öne çıkıyor. Televizyonun arkasında kullanılan geniş yüzeyler, duvarı dekorasyonun ana unsurlarından birine dönüştürüyor.
Gerçek taşın yanı sıra taş görünümlü porselen, laminat ve dekoratif panellerle de benzer bir etki oluşturulabiliyor. Ahşap detaylarla birlikte kullanıldığında daha sıcak ve dengeli bir görünüm elde edilebiliyor.
Televizyonun çevresini kitaplık ve dekoratif raflarla birleştiren tasarımlar da farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Duvarın bir bölümünde kitaplara, bitkilere veya dekoratif objelere yer verilirken diğer bölümler kapalı depolama alanı olarak kullanılabiliyor.
Bu modeller özellikle televizyon köşesini salonun geri kalanıyla bütünleştirmek isteyenler için değerlendirilebilir. Ancak rafların gereğinden fazla doldurulmaması, daha düzenli bir görünüm açısından önem taşıyor
Televizyon duvarlarında aydınlatma da dekorasyonun önemli parçalarından biri haline geliyor. Panel arkasına, raf içlerine veya dolap altlarına yerleştirilen dolaylı LED ışıklar, salonda daha yumuşak bir atmosfer oluşturuyor.
Özellikle sıcak tonlu aydınlatmalar ahşap ve taş görünümlü yüzeylerle birlikte kullanıldığında dekorasyonu tamamlayan bir ayrıntıya dönüşüyor.
Büyük ve klasik televizyon ünitelerinin bütün evlerde ortadan kalktığını söylemek doğru değil. Ancak dekorasyon tercihlerinde daha sade, mekânla bütünleşen ve işlevsel tasarımlara ilgi dikkat çekiyor. Geleneksel üniteler yerine ahşap paneller, duvara asılı konsollar, gizli dolaplar ve raf sistemleri alternatif olarak değerlendiriliyor.
Yeni bir televizyon alanı oluşturmayı düşünenlerin salonun büyüklüğünü, duvar yapısını ve depolama ihtiyacını göz önünde bulundurması gerekiyor. Özellikle duvara monte edilen mobilyalarda duvarın taşıma kapasitesi ve montaj güvenliği de ihmal edilmemeli.