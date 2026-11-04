Salonlarda televizyon üniteleri tarih oluyor! Yerini bu tasarımlar aldı

1. Ahşap panelli televizyon duvarları

Televizyonun arkasına yerleştirilen dikey ahşap paneller, salon dekorasyonunda dikkat çeken seçeneklerden biri. Meşe, ceviz ve doğal ahşap tonlarıyla hazırlanan bu tasarımlar, televizyon duvarına derinlik kazandırıyor.

Üstelik paneller, uygun şekilde planlandığında kabloların ve bağlantı noktalarının gizlenmesine de yardımcı olabiliyor. Böylece televizyonun çevresinde daha düzenli bir görünüm elde ediliyor.