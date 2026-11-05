Şampiyon halterciye 6 yıl hapis istendi

Konya'da yaşayan ve hem Dünya hem de Avrupa şampiyonlukları bulunan milli halterci Sami Baki Kıymet (20), geçen 3 Şubat'ta, kız kardeşinin okulda arkadaşlarının kendisinin şişmanlığıyla dalga geçtiklerini söylemesi üzerine, idare ile görüşmek için Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokuluna meydana gitti. Ancak bu sırada kardeşine "Şişman" dediği öne sürülen 13 ve 14 yaşındaki E.İ. ve A.İ. ile karşılaştı. Çıkan tartışma ise tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İki kardeşin yaralandığı ve okulun güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen olayın ardından gözaltına alınan Kıymet, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sami Baki Kıymet hakkında, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, Kıymet'in kız kardeşinin 14 yaşındaki ağabey ve 13 yaşındaki kız kardeşi tarafından zorbalandığı ve dalga geçildiği iddiasıyla okula gittiği, E.İ. ile karşılaşınca da "Sen benim kardeşimle nasıl dalga geçersin?" diyerek, kafasına yumrukla vurduğu, yere düşünce de tekme atarak darp etmeye devam ettiği, kazağını yırttığı anlatıldı. Bu sırada olay yerine gelen A.İ'ye de Kıymet'in kız kardeşinin tokat atarak darp ettiği, yere düştüğünde ise Kıymet'in darp etmeye devem ettiği öne sürüldü. Kıymet'in iddiaları kabul etmediği ancak kamera görüntüleri ve tanık beyanları ile eylemin sabit olduğu belirtildi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör