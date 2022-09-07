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Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:48

Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü 7 Eylül 2022: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları, 6 Eylül 2022 Salı günü itibarıyla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı. Son şampiyon Real Madrid deplasmanda Celitc'i 3-0 yenerken, gecenin maçında Paris Saint Germain, Juventus’u 2-1 mağlup etti. Şimdi gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta? 7 Eylül 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü…

Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü 7 Eylül 2022: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu, 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı İtalya temsilcisi Juventus'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid ise Celtic'i 3-0 yendi. Heyecan veren müsabakaların ardından gözler, 7 Eylül tarihli maç takvimine çevrildi. Futbolseverler, ''Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 7 Eylül 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü…

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler, ''Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Maçların ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, 7 Eylül 2022 Salı tarihli UEFA Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü;

7 EYLÜL 2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

19:45 Eintracht Frankfurt Sporting Lisbon - Exxen

19:45 Ajax Amsterdam Glasgow Rangers - Exxen, TV8,5 , CBC Sport

22:00 Tottenham Marsilya - Exxen

22:00 Inter Milano Bayern Münih - Exxen, CBC Sport

22:00 SSC Napoli Liverpool - TV8,5

22:00 Barcelona FC Viktoria Plzen - Exxen

22:00 Atletico Madrid FC Porto - Exxen

22:00 Club Brugge Bayer Leverkusen - Exxen

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Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü 7 Eylül 2022: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?
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