Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü 7 Eylül 2022: Bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu, 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı İtalya temsilcisi Juventus'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid ise Celtic'i 3-0 yendi. Heyecan veren müsabakaların ardından gözler, 7 Eylül tarihli maç takvimine çevrildi. Futbolseverler, ''Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, ne zaman ve saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 7 Eylül 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları fikstürü…