Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı hakkında olumlu ifadeler kullanan Belözoğlu, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" sözleriyle Arda Turan'ı övdü. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada dostluğun korunacağını ancak her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.