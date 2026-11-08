Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:08 Son Güncelleme: 08.11.2026 11:09

Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta kapsamında oynanacak Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması için hazırlıklar sürüyor. Stamford Bridge'de yapılacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet alarak lig aşamasındaki üst tur hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.

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Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Londra'da tarafsız sahada oynanacak mücadelede iki ekip de tur şansını artırmak için sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmada teknik direktörler Emre Belözoğlu ve Arda Turan da rakip olarak mücadele edecek.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler, bu kritik mücadeleden alacağı sonuçla lig tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK ADAM KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı hakkında olumlu ifadeler kullanan Belözoğlu, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" sözleriyle Arda Turan'ı övdü. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada dostluğun korunacağını ancak her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.

FENERBAHÇE'NİN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan 4 müsabakanın takvimi şu şekildedir:

25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

Şifre belli: Tempolu oyun!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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