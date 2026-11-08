Şampiyonlar Ligi mücadelesine geri sayım! Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 23.00 olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler, bu kritik mücadeleden alacağı sonuçla lig tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Eski takım arkadaşı hakkında olumlu ifadeler kullanan Belözoğlu, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" sözleriyle Arda Turan'ı övdü. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada dostluğun korunacağını ancak her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan 4 müsabakanın takvimi şu şekildedir:
25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe