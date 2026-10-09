ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 2026-2027 | Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman oynanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonundaki mücadeleleri yakından izleniyor. Lig etabında oynanacak karşılaşmaların günleri, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri netleşirken taraftarlar da maç programını takip ediyor. İşte iki Türk temsilcisinin Şampiyonlar Ligi fikstürü ve yayın bilgileri.