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Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:33

ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 2026-2027 | Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman oynanacak?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk hafta karşılaşmalarını geride bıraktı. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda lig aşaması, 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. İki temsilcimizin sıradaki rakipleri ve karşılaşma takvimi, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 2026-2027 | Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman oynanacak?
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonundaki mücadeleleri yakından izleniyor. Lig etabında oynanacak karşılaşmaların günleri, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri netleşirken taraftarlar da maç programını takip ediyor. İşte iki Türk temsilcisinin Şampiyonlar Ligi fikstürü ve yayın bilgileri.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül tarihlerinde oynandı. 36 takımın mücadele ettiği organizasyonda heyecan, 13-14 Ekim'de yapılacak ikinci hafta maçlarıyla sürecek. Lig etabında karşılaşmaların tamamlanacağı tarih ise 27 Ocak 2027 olarak belirlendi.

  • 1. hafta: 8-10 Eylül 2026

  • 2. hafta: 13-14 Ekim 2026

  • 3. hafta: 20-21 Ekim 2026

  • 4. hafta: 3-4 Kasım 2026

  • 5. hafta: 24-25 Kasım 2026

  • 6. hafta: 8-9 Aralık 2026

  • 7. hafta: 19-20 Ocak 2027

  • 8. hafta: 27 Ocak 2027

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ

14 Ekim 2026

21:00 Aston Villa Fenerbahçe

20 Ekim 2026

18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026

18:45 Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026

21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026

21:00 LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027

18:45 Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027

21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI

13 Ekim 2026

21:00 Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026

18:45 Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026

18:45 Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026

21:00 AEK Athens - Galatasaray

19 Ocak 2027

18:45 Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027

21:00 PSG - Galatasaray

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 2026-2027 | Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman oynanacak?
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