ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI 2026-2027 | Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül tarihlerinde oynandı. 36 takımın mücadele ettiği organizasyonda heyecan, 13-14 Ekim'de yapılacak ikinci hafta maçlarıyla sürecek. Lig etabında karşılaşmaların tamamlanacağı tarih ise 27 Ocak 2027 olarak belirlendi.
1. hafta: 8-10 Eylül 2026
2. hafta: 13-14 Ekim 2026
3. hafta: 20-21 Ekim 2026
4. hafta: 3-4 Kasım 2026
5. hafta: 24-25 Kasım 2026
6. hafta: 8-9 Aralık 2026
7. hafta: 19-20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
14 Ekim 2026
21:00 Aston Villa Fenerbahçe
20 Ekim 2026
18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026
18:45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026
21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026
21:00 LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027
18:45 Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027
21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
18:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
21:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
18:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
21:00 PSG - Galatasaray