Şampiyonların adı yaşatılacak





'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Çok büyük bir felaket yaşadık. Acımız çok büyük. Anadolu'ya, depremzedelere çok üzülüyoruz. Kıbrıs Türkü kendi evlatlarına da ağlıyor ama depremzedelere de çok üzülüyoruz. Acılarımız bir, yasımız bir. Bir nebze de olsa bu zor günlerde Anadolu'ya destek olmak istedik.