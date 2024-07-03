Şampiyonların okulundan tercih tüyoları

LGS'de 36 şampiyon çıkaran Bilfen Ortaokulları'ndan tercih dönemi için kritik tavsiyeler geldi. 2 bin 14 öğrenciden 36'sı 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. SABAH için 2024 LGS'nin analizini yaparak velilere önerilerde bulunan Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı İbrahim Eser, "Sınava giren öğrenci sayısı geçen yıla yakın. Tercihlerinizde geçtiğimiz yılın yüzdelik dilimlerini kullanabilirsiniz" dedi. 2 Haziran Pazar günü düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) en çok şampiyon çıkaran okul Bilfen Ortaokulları oldu. Bilfen Ortaokulları'nda 8'inci sınıftan mezun olan 2 bin 14 öğrenci arasından 36 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İskenderun ve Kayseri ortaokullarında eğitim gören 36 öğrenci LGS'de tüm sorulara doğru yanıt verdi. Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını alan şampiyon öğrenciler başarılarının sırrının planlı çalışmak ve kaliteli soru çözmekten geçtiğini söylediler. Öte yandan iyi bir liseye yerleşmek için doğru bir tercih stratejisi de en az sınava düzenli çalışmak kadar önemli ve dikkat isteyen bir süreç. Doğru bir tercih listesi oluşturmak için 36 şampiyonun çıktığı Bilfen okullarından veliler için altın değerinde tavsiyeler var. Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı İbrahim Eser isabetli bir tercih yapılması için SABAH'a 2024 LGS'nin analizini yaparak velilere şu önerilerde bulundu:2024 LGS'ye başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin yüzde 95.61'inin katılımı gerçekleşti. İlk dikkat çeken durum katılımın önceki yıllara oranla yüksek olması. Pandemi ve sonrasında yaşadığımız 6 Şubat felaketleri sebebiyle tüm öğrencilerin MEB tarafından otomatik olarak başvurularının yapıldığı önceki yıllarda katılım oranı yüzde 85 civarında gerçekleşmekteydi.2024 LGS sınavı, öğrencilerin tüm 8'inci sınıf müfredatından sorumlu olması sebebiyle 2023 LGS sınavına kıyasla daha ölçücü bir sınav olarak yorumlanabilir. Geçtiğimiz yıl 562 öğrenci soruların tamamını yaparken bu yıl 352 öğrencinin tam puan alması düşüncemizi destekliyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yorumlarda üst dilimde öğrencilerin yığılma ihtimali olduğunu söylemiştik ve tercih döneminde tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerin İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi gibi okullara kayıt olma ile sorunlar yaşadığını gördük. Bu yıl da üst grupta özellikle 1-2 yanlış yapan öğrencilerde yığılma olma ihtimali görünüyor.Sınava giren öğrenci sayısının geçtiğimiz yıl sınava giren öğrenci sayısına yakın olması sebebiyle tercih yaparken geçtiğimiz yılın yüzdelik dilimlerini kullanmakta sakınca olmayacaktır. Tercih etmek istediğimiz okul, geçtiğimiz yıl hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldıysa yine benzer yüzdelik dilimlerden öğrenciler o okula kayıt hakkı kazanacaktır.BİLFEN İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk ise LGS 2024'te öğrencilerin geçen yıla oranla daha zor bir sınavla karşılaştığını hatırlatarak "Öğrencilerimiz bu sınavla ne kadar sistemli ve etkin çalıştıklarını göstermiş oldu. 36 birincimizin olması sistemimizin başarısını gösteriyor. Sınavın öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.