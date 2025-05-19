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Giriş Tarihi: 19.5.2025 12:29 Son Güncelleme: 19.5.2025 12:42

Şampiyonluk kutlamalarında içerisinde havai fişek patlayan otomobil alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece’de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobilin içinde patlayan havai fişek nedeniyle bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şampiyonluk kutlamalarında içerisinde havai fişek patlayan otomobil alev alev yandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Sefaköy'de meydana geldi. Galatasaray-Kayserispor maçının ardından başlayan şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içinde havai fişek patladı. Araç içerisindekiler dışarı çıkarken, araçta başlayan yangını görenler yangın tüpleri ile müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan havai fişeğin isabet ettiği otomobilin yandığı anlar ve çevredekilerin yaşadığı panik dikkati çekti.

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Şampiyonluk kutlamalarında içerisinde havai fişek patlayan otomobil alev alev yandı
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