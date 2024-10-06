Şampiyonluklara el koydular

Başta TEKNOFEST olmak üzere katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken "1,5 Adana" takımı bu yıl da ev sahipliğini yaptığı festivalde, Hidromobil (hdrojen gazıyla çalışan araç) takımı "Elektrikli Araç Yarışması'nda birinci olurken, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden olmanın ayrı bir gururunu ve mutluluğunu yaşadı. ÇÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Çağrı Uzay, birbirinden farklı 10 branşta TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladıklarını belirterek, "Elektromobil ve hidromobil araçlarımız TÜBİTAK, TEKNOFEST ve uluslararası Shell Eco-Marathon gibi yarışmalarda toplam 15 kupa ile bizleri gururlandırdı" dedi.