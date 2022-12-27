Şampiyonu bıçakladılar

Olay akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ (20) arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ'a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Gündoğ'un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Şüpheliler E.C.A (20) ve E.A. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.C.A ise tutuklandı. Görgü tanığı Hacı Işık, "Çocuğu kovalamışlar ve bir restorandan bıçak alarak onu bıçaklamışlar. Biz çocuğu yaralı olarak gördük. Bir kadının çığlık atmasıyla yaralı gencin yanından bazıları uzaklaştı. Çocuk yaralıydı, her yeri kan içindeydi. Yazık, gencecik çocuk. Yemekten sonra sanırım Bursa'ya döneceklerdi" dedi.