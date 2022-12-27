Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonu bıçakladılar
Giriş Tarihi: 28.12.2022

Şampiyonu bıçakladılar

Turnuvaya katılmak için Bursa’dan Kocaeli’ne gelen milli karateci Umut Eren tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan sporcu yoğun bakıma alındı

ABBAS ÇAKAR
Şampiyonu bıçakladılar
Olay akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karate turnuvasına katılmak üzere gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu karatecisi Umut Eren Gündoğ (20) arkadaşları ile yürüdüğü sırada bir grup ile aralarında omuz atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, yol kenarındaki restorandan aldığı bıçakla Gündoğ'a saldırdı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan milli karateci, yaklaşık 500 metre kaçtıktan sonra, Leyla Atakan Caddesi üzerinde yere yığıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Umut Eren Gündoğ, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Gündoğ'un, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nda artı 80 kilo kumite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Şüpheliler E.C.A (20) ve E.A. (17) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.C.A ise tutuklandı. Görgü tanığı Hacı Işık, "Çocuğu kovalamışlar ve bir restorandan bıçak alarak onu bıçaklamışlar. Biz çocuğu yaralı olarak gördük. Bir kadının çığlık atmasıyla yaralı gencin yanından bazıları uzaklaştı. Çocuk yaralıydı, her yeri kan içindeydi. Yazık, gencecik çocuk. Yemekten sonra sanırım Bursa'ya döneceklerdi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine rest! Petrol satışını yasakladı
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek!
İki tebliğ arasında kaldık ya Resulullah
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Hatayspor’u rahat geçti! Kanarya yeniden liderliği aldı…
CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri...
Dünyada ilk 'Beyin yiyen amip' ölümü Güney Kore'de gerçekleşti!
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonu bıçakladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA