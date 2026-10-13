Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza
Giriş Tarihi: 13.10.2026 18:07 Son Güncelleme: 13.10.2026 18:17

Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Samsun’da 4 araçlı zincirleme kaza
  • ABONE OL

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.K idaresindeki 55 BR 050 plakalı otomobil ile A.İ. yönetimindeki 55 DJ 933 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, park halindeki 55 APV 107 plakalı otomobile çarptı.

Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza

Çarpmanın ardından 55 APV 107 plakalı otomobil de arkasındaki park halinde bulunan 55 APN 503 plakalı otomobile çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#SAMSUN #İLKADIM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA