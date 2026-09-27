Samsun’da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği heyelan faciasında yeni gelişme!

İDDİANAMEDEN:

Olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, facianın iş güvenliği ihmali sonucu meydana geldiği belirtildi. İddianamede, akaryakıt istasyonunun sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği belirtilen Kemal Yıldırım hakkında TCK 85/2 kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava daha önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından dosya Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Baba ile 2 küçük kızının hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı faciaya ilişkin davanın, 1 Ekim'de Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edeceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör