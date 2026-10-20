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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:23

Samsun'da baktığı yatalak kadını soymuştu... Bakıcının şeytani planı deşifre oldu!

Samsun’un Atakum ilçesinde, biri yatalak iki yaşlı kadına yaklaşık 6 aydır bakan bakıcı, yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale edip burcunu ödeyince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Samsun’da baktığı yatalak kadını soymuştu... Bakıcının şeytani planı deşifre oldu!
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Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile 60 yaşındaki kızı S.G.'yi yaklaşık 6 aydır evlerinde bakıcı olarak çalışan evli bir çocuk annesi D.B.'nin (27), yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale yaptığı belirlendi.

EVDEKİ 240 BİN LİRALIK ALTIN KAYIP!

Bakıcı kadının, daha sonra söz konusu parayı borçlusunun hesabına gönderdiği tespit edildi. Evde yapılan kontrollerde ayrıca 240 bin lira değerinde altının kaybolduğu ortaya çıktı.

BAKICI HIRSIZ YAKAYI ELE VERDİ!

Yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.B., banka hesabına para havale ettiğini kabul etti.

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TUTUKLANDI

İcra borçlarının bulunduğunu belirten bakıcı, borçları nedeniyle parayı kendi hesabına aktardığını ileri sürdü. Ancak evdeki altınları kendisinin çalmadığını savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN #ATAKUM

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Samsun'da baktığı yatalak kadını soymuştu... Bakıcının şeytani planı deşifre oldu!
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