Samsun’da baktığı yatalak kadını soymuştu... Bakıcının şeytani planı deşifre oldu!

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile 60 yaşındaki kızı S.G.'yi yaklaşık 6 aydır evlerinde bakıcı olarak çalışan evli bir çocuk annesi D.B.'nin (27), yaşlı kadının banka hesabından kendi hesabına 78 bin lira havale yaptığı belirlendi.