Samsun’da bavulundan 21 bin adet uyuşturucu çıktı! Gözaltına alınan kadının ifadesi ise pes dedirtti!

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen K.A. (52) adlı kadının Tekkeköy ilçesinde otobüsten indikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Kadının valizinde yapılan aramada 21 bin 630 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 21 milyon 630 bin TL olduğu öğrenildi.