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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:36

Samsun'da bavulundan 21 bin adet uyuşturucu çıktı! Gözaltına alınan kadının ifadesi ise pes dedirtti!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otobüsten inen kadın yolcunun bavulunda piyasa değeri 21 milyon 630 bin TL olan 21 bin 630 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun’da bavulundan 21 bin adet uyuşturucu çıktı! Gözaltına alınan kadının ifadesi ise pes dedirtti!
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İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen K.A. (52) adlı kadının Tekkeköy ilçesinde otobüsten indikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Kadının valizinde yapılan aramada 21 bin 630 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 21 milyon 630 bin TL olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.A., ifadesinde Samsun'a ilk defa gezmek amacıyla geldiğini, valizindeki haplardan haberinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN #İSTANBUL

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Samsun'da bavulundan 21 bin adet uyuşturucu çıktı! Gözaltına alınan kadının ifadesi ise pes dedirtti!
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