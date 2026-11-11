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Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:03

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 çocuk yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin boynundan, diğer ikisinin ise bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi.

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İHA İHA
Samsun’da bıçaklı kavga: 3 çocuk yaralı
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Olay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 18 yaşından küçük A.B., H.A. ve A.A. bıçaklandı. Yaralılardan birinin boynundan, diğer ikisinin ise bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAMSUN #İLKADIM
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Samsun'da bıçaklı kavga: 3 çocuk yaralı
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