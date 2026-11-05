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Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:31 Son Güncelleme: 05.11.2026 14:32

Samsun'da bungalovda korkunç manzara: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!

Samsun’un Kavak ilçesinde ihbar üzerine bungalova giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerinde İsmail Yurtseven (38) ve Latife Mengüç’ün (50) tabancayla vurulmuş cansız bedenlerinin bulunması üzerine detaylar ortaya çıktı.

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Samsun’da bungalovda korkunç manzara: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!
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Olay, sabah saatlerinde Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalovda meydana geldi. İsmail Yurtseven, yaşadığı tartışma üzerine kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç ile kardeşi Ş.M.'nin bulunduğu bungalova gitti. Burada devam eden tartışmada Yurtseven, tabancayla önce Latife Mengüç'ü ardından da kendini vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mengüç ve Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAMSUN
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Samsun'da bungalovda korkunç manzara: 2 kişinin cansız bedeni bulundu!
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