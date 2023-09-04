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Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:23

Samsun'da eğlence merkezinde korkunç cinayet!

Samsun'da korkunç bir olay yaşandı. Eğlence merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan Recep İlhan (53) hayatını kaybetti, E.Ç. yaralandı, şüpheli T.U. (24), gözaltına alındı.

DHA
Samsun’da eğlence merkezinde korkunç cinayet!

Olay, 2 Eylül akşamı, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence merkezinde T.U. ile Recep İlhan ve E.Ç. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.U., belindeki bıçakla İlhan ve E.Ç.'yi çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep İlhan, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.Ç. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüpheli T.U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Samsun'da eğlence merkezinde korkunç cinayet!
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