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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:28

Samsun’da ev sahibi dehşeti! Kiracısına bıçakla saldırdı: Şüpheli tutuklandı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Kira meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracısını bıçaklayan ev sahibi tutuklandı. İşte detaylar…

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Samsun’da ev sahibi dehşeti! Kiracısına bıçakla saldırdı: Şüpheli tutuklandı!
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Olay, İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.T. (43) ile kiracısı Y.Ö. (31) arasında kira alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KİRACISINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.'yü kolundan bıçakladı. Ev sahibi H.T. de burnundan yaralandı. Bıçakla yaralanan kiracı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ev sahibi H.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İLKADIM #SAMSUN

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Samsun’da ev sahibi dehşeti! Kiracısına bıçakla saldırdı: Şüpheli tutuklandı!
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