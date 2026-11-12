Samsun’da ev sahibi dehşeti! Kiracısına bıçakla saldırdı: Şüpheli tutuklandı!

KİRACISINI BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.'yü kolundan bıçakladı. Ev sahibi H.T. de burnundan yaralandı. Bıçakla yaralanan kiracı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.