CANİ EVLAT ANNESİNİ KATLETTİ

İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.