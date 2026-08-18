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Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:57

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 502 kök kenevir ele geçirildi!

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucu, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş 502 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyona İHA Büro Amirliği de havadan destek vererek zehir tarlası ortaya çıkarıldı.

İHA Yaşam
Samsun’da gerçekleştirilen operasyonda 502 kök kenevir ele geçirildi!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.T. (56) isimli şahsın kullanımında bulunan arazide kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

502 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği'nin de havadan destek verdiği operasyonun ardından şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arazide arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş ve boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir bitkisi ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi de bulundu. E.T. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN #BAFRA

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 502 kök kenevir ele geçirildi!
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