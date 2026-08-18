Samsun’da gerçekleştirilen operasyonda 502 kök kenevir ele geçirildi!

502 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği'nin de havadan destek verdiği operasyonun ardından şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arazide arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş ve boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir bitkisi ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi.