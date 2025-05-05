Samsun’da iki masaj salonuna fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltında!

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3'ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.