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Giriş Tarihi: 08.11.2026 04:28

Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde SUV ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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İHA İHA
Samsun’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Çınarlık mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu yönünden seyir halinde olan 55 AYF 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Samsun yönünde ilerleyen 06 CCC 279 plakalı SUV ile kafa kafaya çarpışarak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SAMSUN #ORDU #ÇARŞAMBA
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Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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