Kaza, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yıldırım (23) idaresindeki 55 AIR 633 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Burak Bozkurt (19) yönetimindeki 52 AEK 087 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak Bozkurt ile araçta bulunan Bahattin Özdoğan, İlyas Pars ve Altay Kayaalp yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.