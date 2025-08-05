Samsun’da kan donduran olay: Evinde 2 arkadaşını öldürdü

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vuran Erol Ay olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralanan Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.