Samsun’da kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili için çalışmalar sürüyor!

Karadan da arama yapan ekipler, balıkçıya ait iz arıyor. Ekipler, gemi ve botta bulunan yerli üretim rov (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak denizin derinliklerini tarıyor. Çalışmalarda, görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı da kullanılıyor.