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Giriş Tarihi: 23.12.2024 21:12

Samsun’da kaza geliyorum dedi: 9 yaşındaki sürücü kamyona çarptı… 3’ü ağır 5 yaralı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada düğün salonundan kontrolsüz bir şekilde çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
Samsun’da kaza geliyorum dedi: 9 yaşındaki sürücü kamyona çarptı… 3’ü ağır 5 yaralı!

Kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Samsun’da kaza geliyorum dedi: 9 yaşındaki sürücü kamyona çarptı… 3’ü ağır 5 yaralı!
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