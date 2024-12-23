Samsun’da kaza geliyorum dedi: 9 yaşındaki sürücü kamyona çarptı… 3’ü ağır 5 yaralı!

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.