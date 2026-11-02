Samsun’da korkunç olay! Eşi ve kızını tehdit edip evden kovdu: Yemek pişirmek isterken alevlerin arasında kaldı!

YEMEK PİŞİRİRKEN UYUYAKALIP EVİ YAKTI

Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı. Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör