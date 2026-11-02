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Giriş Tarihi: 2.11.2026 14:35

Samsun’da korkunç olay! Eşi ve kızını tehdit edip evden kovdu: Yemek pişirmek isterken alevlerin arasında kaldı!

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen olayda eşi ve kızını tehdit edip, evden kovan baba alevlerin arasında kaldı. Evden kovduktan sonra yemek pişirdiği sırada uyuyakalınca yangın çıktı. Yangın söndürülürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu adam gözaltına alındı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Samsun’da korkunç olay! Eşi ve kızını tehdit edip evden kovdu: Yemek pişirmek isterken alevlerin arasında kaldı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.'yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu. Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı.

YEMEK PİŞİRİRKEN UYUYAKALIP EVİ YAKTI

Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı. Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#CANİK #SAMSUN

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Samsun’da korkunç olay! Eşi ve kızını tehdit edip evden kovdu: Yemek pişirmek isterken alevlerin arasında kaldı!
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