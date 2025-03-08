Samsun’da korkunç olay! Sokak ortasında tacize uğradı, darp edildi: Uyuyamıyor, yemek yiyemiyorum

SALDIRIDAN SONRAKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Damla Korkmaz, sosyal medya hesabından darp sonrası yüzünün fotoğrafını paylaşıp, "Olay 05.03.2025 tarihinde sokakta yürürken ilk önce bir şey dedi, kulaklığım olduğu ve korktuğum için görmezden geldim. İkinci defa bir şey deyince sesi kısıp pardon ne dedin, dedim. Ücretin ne kadar, deyince tekrar pardon anlamadım, dedim. Burası Atakent mi dedi."