Samsun’da sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler

BASKI VE ŞANTAJ İDDİASI

İddiaya göre, buluşma sırasında tanıştığı kişinin yanına giden M.K. 'nin burada çıplak görüntüsü çekildi. Şüphelilerin, bu görüntüleri kullanarak baskı ve şantaj yapıp M.K.'nin, telefonundaki banka uygulaması üzerinden zorla 300 bin TL kredi çektirdikleri ve parayı kendi hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.