Samsun’da şüpheli ölüm! Talihsiz gencin cansız bedeni odasında bulundu: Meğer o gece evde arkadaşı da varmış…

MEĞER O GÜN ARKADAŞI DA EVDEYMİŞ



Volkan Han'ın ölmeden önce arkadaşı A.E. (26) ile aynı evde bulunduğu belirlendi. Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E., ölüme sebep olmak suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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