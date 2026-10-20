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Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:19

Samsun'da şüpheli ölüm! Talihsiz gencin cansız bedeni odasında bulundu: Meğer o gece evde arkadaşı da varmış…

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm yürekleri burktu. 32 yaşındaki Volkan Han evindeki odasında cansız bulunurken ölümüyle ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Meğer o gece arkadaşı da evdeymiş…

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İHA Yaşam
Samsun’da şüpheli ölüm! Talihsiz gencin cansız bedeni odasında bulundu: Meğer o gece evde arkadaşı da varmış…
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Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Han (32) yakınları tarafından evlerinin odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ODASINDA BULUNDU

Volkan Han'ın hayatını kaybettiği tespit edildi ve ölümü şüpheli bulunup cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

MEĞER O GÜN ARKADAŞI DA EVDEYMİŞ

Volkan Han'ın ölmeden önce arkadaşı A.E. (26) ile aynı evde bulunduğu belirlendi. Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E., ölüme sebep olmak suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #ATAKUM

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Samsun'da şüpheli ölüm! Talihsiz gencin cansız bedeni odasında bulundu: Meğer o gece evde arkadaşı da varmış…
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