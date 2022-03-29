Samsun’daki 16 milyar TL’lik vurgunda yeni detay! Recep ve Emir Gezek’in arabasını aldığı kişi ilk kez konuştu





"330 BİN TL'YE İSTEDİLER AMA..."

Araç alım satımı yapan Murat Aydın da, Alto'ya destek vererek, "Bu aracı gelip pazarlık yapmadan bizden 330 bin TL'ye istediler. Kardeşim de IBAN attı. Para buraya yattı. İnternette bazı yorumlar yapılıyor. Yok bu arabayla gezilip tozulmuş yakalanmış, yok 300 bin TL'ye verdiler niye ucuza verdiler gibi bilip bilmeden yapılan yorumlara haberler var. Benim kafama takılan sadece şu, beni 3-4 gündür arıyorlar gazetedesiniz, şu oldu bu oldu şöyle konuşuldu diye. Bilip bilmeden yapılan haberler burada bizim canımızı sıkıyor. Herkes baktığınız zaman boş konuşuyor. Bizim arabamız burada. Arabamızı da daha yeni ilana koydum.