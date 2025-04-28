Haberler Yaşam Haberleri Samsun'daki heyelan faciasında yeni gelişme: Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.4.2025 18:38 Son Güncelleme: 28.4.2025 18:50

Samsun'daki heyelan faciasında yeni gelişme: Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı

Samsun'da gece saat 23.30 sularında meydana gelen göçükte dağdan kopan kaya parçaları benzin istasyonunda bulunan otomobilin üzerine düştü. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtulurken, baba Adem Kaya (36) ile çocukları 5 yaşındaki Açelya Kaya ve 7 yaşındaki Alya Kaya hayatını kaybetti. Göçükten yaralı olarak çıkartılan anne Çiğdem Kaya hastaneye kaldırıldı. Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Heyelanda aynı aileden 4 kişi göçük altında kaldı. Anne yaralı olarak kurtarılmıştı. Annenin ayaklarında kırık var, hayati tehlikesi yok. Göçük altında kalan diğer 3 kişiye de ulaştık. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri göçükten çıkartıldı" dedi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI!

Samsun'da gece yaşanan heyelan felaketinin gündüz görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşanan felaketin boyutu sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile gözler önüne serildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'daki heyelan faciasında yeni gelişme: Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı
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