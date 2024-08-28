Samuray arılar kahverengi kokarcalara karşı

Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele gelecek sezonda da 300 bin samuray arısının doğaya salınmasıyla artarak devam edecek. Tarım Bakanlığı, kokarcayı bahane ederek üreticiden düşük fiyata mal almak isteyenlere karşı önlemler alınacağını da bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, biyolojik mücadele kapsamında popülasyonun yoğun olduğu illerde kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan yaklaşık 200 bin samuray arısının doğaya salındığı anımsatılarak, "Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticilerden daha düşük fiyata ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında ilgili bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir" uyarısı yapıldı.Genel müdürlükten yapılan açıklamada, kahverengi kokarcayla mücadelenin bakanlığın ilgili genel müdürlükleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle tam bir işbirliğiyle sıkı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, geçen yıl "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" hazırlandığı ve bu yıl kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatıldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu istilacı türün popülasyonunun fazla olduğu 35 il ve 196 ilçede, 1272 teknik personelle çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.Biyolojik mücadele kapsamında söz konusu illerde kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan yaklaşık 200 bin samuray arısının doğaya salındığı aktarılan açıklamada "Gelecek sezonda da mücadelemiz artarak devam edecektir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır. Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticilerden daha düşük fiyata ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında ilgili bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kahverengi kokarca mücadelesine yönelik çalışmalara hasat sonrasında da ara vermeden devam edilecektir" uyarısı yapıldı.