Samuray kılıcıyla canice katledilmişti! Başak Cengiz’in annesinin feryadı yürekleri dağladı: “O gün sürekli kızımı aradım”





"KOKUSUNU, GÜLÜŞÜNÜ VE BANA 'ANNE' DEYİŞİNİ ÖZLEMEKTEN İÇİM YANGIN YERİNE DÖNDÜ"



Kızı için hazırladığı notu da okuyan anne Cengiz, şunları kaydetti:

"Bir anne için zamanın durduğu, nefesinin kesildiği o acı günün üzerinden tam beş sene geçti. Savunmasız biri olduğu için acımasızca katledilen, hayattan koparılan kızımın kokusunu, gülüşünü ve bana 'anne' deyişini özlemekten içim yangın yerine döndü. Kadın katliamları beni umutsuzluğa düşürdüğünde kızımın mezar taşında yazılı 'Bana gidişim tohumun toprağa düşmesi gibi. Tohumlar filizlenip can bulacak. Bugün acıyla yoğrulsam da o filizlere tutunarak ayakta duruyorum' sözüyle umut buluyorum. Başak artık sadece benim evladım değil. Onun adı hep yaşamalı ki başka Başaklar solmasın, annelerin yüreği dağlanmasın. Burada durup kızımı üzmek ve ağlamak istemezdim. Gözlerime sözüm geçmiyor. Yüreğim hüzünlenince gözlerimden yaşlar süzülüyor. Kızım sen üzülme. Senin yapmak istediklerini kardeşlerin yapacak. Toprağa bıraktığın ve filizlenen kardeşlerin seni hiç unutmayacak. Kızım seni rahmetle ve bitmeyen bir özlemle anıyorum. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun kınalı kuzum."



"BU ODADA ONU YAŞATIYORUZ"



Kızının odasını onun hatırlarıyla süslediklerini söyleyen Cengiz, "Bu odaya girdiğimde Başak'ın hatıralarıyla huzur buluyorum. Zaten Başaklar huzur demek başarı demek. Başak'ın anıları hatıraları o kadar çok ki hangisini anlatayım ki. Dokunduğu yere güzellik verirdi aynı ismi gibi yeşeren filizlenen kök salan bir evlattı. Bu oda da onu yaşatıyoruz. Babasıyla odaya girdiğimizde huzur bulup yavrumuzun hatıralarına dokunup onu anarak huzur içinde ayrılıyoruz. Başaklar yaşamalı, Başakları yaşatmalıyız. Başaklara zarar vermemeliyiz ve bunu önlemeliyiz. Odaya huzur bulduğumuz için çok giriyoruz. Sohbet ediyoruz babası ile birlikte. Babası olmadığında da kendim giriyorum resmine dokunuyorum. Ona neler yapıldığını anlatıyorum. Onun emanetlerini yaşattığımızı, hatıralarında onu andığımızı anlatıyorum. Sanki canlı dinliyor gibi hissediyorum. Bu odada huzur var" dedi.