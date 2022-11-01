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Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:43 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:43

San Marino'dan Ne Alınır? San Marino'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Avrupa'nın en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olan ve İtalya Yarımadası'nda bulunan San Marino'dan ne alınır? Dünyanın üçüncü küçük ülkesi San Marino'da ucuz olan şeyler neler? Orta Çağ'dan kalma tarihi mekanları ve doğası ile büyüleyen San Marino'dan, hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Görülmeye değer müzeler, ibadethaneler, kaleler ve burçlar ile dolu San Marino'nun hediyelik eşyaları arasında neler bulunur?

San Marino’dan Ne Alınır? San Marino’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Marino'da ucuz olan şeyler neler sorusuna yanıt arar. Akdeniz iklimine sahip olan bu ülke, turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir. Hatıra olarak bir eşya götürmek isteyenler ise San Marino'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne alınır diye düşünebilir. San Marino'da tercih edilebilecek en güzel hediyelik eşyalar hangileridir?

San Marino'dan Ne Alınır?

San Marino, her türlü alışveriş için ideal bir yerdir. Merkezi bölgelerinde, büyüklü küçüklü pek çok turistik dükkan bulunur. Bu yüzden, her zaman alışveriş için ideal bir yer olarak kabul edilir. Burada bazı ürünlerin fiyatları, İtalya'dan biraz daha uygun fiyatlıdır ve bundan dolayı sırf alışveriş için gidenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Elektronik, parfüm ve kozmetik ürünleri, akaryakıt, müzik aletleri ve lüks markalara ait giysiler alabileceğiniz mağazalara ve alışveriş merkezlerine rastlamanız mümkündür. Ekonomik yönden iyi bir durumda olan San Marino'da, lüksün yanı sıra düşük bütçeli hediyelik ürünler de satın alınabilir. Onlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Peynir

Buram buram İtalyan kültürünün hissedildiği San Marino'da, farklı lezzetlerde peynirler bulunur. Bu peynirlerin çoğu, aslında İtalyan peyniridir. Dayanıklı olmaları nedeniyle hediyelik olarak getirilebilir.

Zeytinyağı

Bir Akdeniz ülkesi olan San Marino'yu ziyaret ettikten sonra, dönüşte zeytinyağı almamak neredeyse imkansızdır. Bu küçük ülkede, kaliteli ve organik zeytinyağları uygun fiyatlarla satın alınabilir.

Torta Tre Monti Pastası

Torta Tre Monti Pastası, 1942'den beri La Serenissima tarafından üretilir. San Marino'nun klasik bir tatlısıdır ve sıklıkla tüketilen lezzetler arasındadır. Katmanları, çikolata ve fındık kreması ile doludur. Kenarları ise ağızda eriyen çikolatalı krema ile süslenir. Uygun saklama koşullarına sahip olanlar, hediyelik olarak tercih edebilirler.

Kıyafet, Kozmetik ve Aksesuar

Moda ile ilgilenenler, San Marino'da en ünlü markaların mağazalarını rahatlıkla bulabilir. Doğana'daki Atlante Alışveriş Merkezi ziyaret edilebilir ve hediyelik olarak modaya uygun giysiler, parfümler, kozmetik ürünleri, çantalar, ayakkabılar ve takılar alınabilir.

Duck Store

Özellikle çocukların seveceği türden ürünlerin olduğu Duck Store'da, ördek temalı birbirinden güzel hediyelik eşya bulunur.

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San Marino'dan Ne Alınır? San Marino'da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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