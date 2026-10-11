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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Sanal dünyanın risklerine karşı 10 tedbir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunabilmesi için ebeveynlerin uygulayabileceği 10 önlemi duyurdu

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Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Sanal dünyanın risklerine karşı 10 tedbir
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ebeveynlere yönelik hazırladığı rehber ve Çocuklar Güvende Web Sitesi sosyal medya kullanımı için ailelere 10 öneri sunuyor.
YASAKLAMAK YERİNE BİLİNÇLENDİRİN: Teknolojiyi ve sosyal medyanın risklerini anlatın.
YAŞ SINIRINA DİKKAT EDİN VE SÜRE KOYUN: 0-3 yaş arası çocukları ekranlardan tamamen uzak tutun. Daha büyük yaş gruplarına süre kısıtlamaları getirin.
ORTAK ALAN KURALI UYGULAYIN: Bilgisayar veya tablet kullanımına ortak alanda izin verin.
DİJİTAL MAHREMİYETİ KORUYUN: Çocuğun fotoğrafını veya kişisel bilgilerini açık/özel hesaplarda paylaşmaktan kaçının; çocuğa da mahremiyet bilinci aşılayın.
ROL MODEL OLUN: Kendi sosyal medya kullanımınızla örnek olun.
GÜVENLİK AYARI YAPIN: Sosyal medya hesaplarında ebeveyn denetimi, güvenlik/ gizlilik ayarlarını açın.
ETKİNLİKLERE TEŞVİK EDİN: Çocukları fiziksel aktivitelere, sanata ve dış mekâna teşvik edin.
İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTUN: Çocuğa şüpheli bir durumla karşılaştığında bunu korkmadan paylaşabileceği güvenli bir ortam yaratın.
BİLGİNİN DOĞRULUĞUNU SORGULATIN: Çocuğa internetteki bilgiyi doğrulamayı öğretin.
EKRANSIZ SAATLER: Uyku saatinden önceki son 1 saati tamamen "ekransız zaman" ilan edin.

#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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