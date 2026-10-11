Sanal dünyanın risklerine karşı 10 tedbir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ebeveynlere yönelik hazırladığı rehber ve Çocuklar Güvende Web Sitesi sosyal medya kullanımı için ailelere 10 öneri sunuyor.

YASAKLAMAK YERİNE BİLİNÇLENDİRİN: Teknolojiyi ve sosyal medyanın risklerini anlatın.

YAŞ SINIRINA DİKKAT EDİN VE SÜRE KOYUN: 0-3 yaş arası çocukları ekranlardan tamamen uzak tutun. Daha büyük yaş gruplarına süre kısıtlamaları getirin.

ORTAK ALAN KURALI UYGULAYIN: Bilgisayar veya tablet kullanımına ortak alanda izin verin.

DİJİTAL MAHREMİYETİ KORUYUN: Çocuğun fotoğrafını veya kişisel bilgilerini açık/özel hesaplarda paylaşmaktan kaçının; çocuğa da mahremiyet bilinci aşılayın.

ROL MODEL OLUN: Kendi sosyal medya kullanımınızla örnek olun.

GÜVENLİK AYARI YAPIN: Sosyal medya hesaplarında ebeveyn denetimi, güvenlik/ gizlilik ayarlarını açın.

ETKİNLİKLERE TEŞVİK EDİN: Çocukları fiziksel aktivitelere, sanata ve dış mekâna teşvik edin.

İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTUN: Çocuğa şüpheli bir durumla karşılaştığında bunu korkmadan paylaşabileceği güvenli bir ortam yaratın.

BİLGİNİN DOĞRULUĞUNU SORGULATIN: Çocuğa internetteki bilgiyi doğrulamayı öğretin.

EKRANSIZ SAATLER: Uyku saatinden önceki son 1 saati tamamen "ekransız zaman" ilan edin.

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